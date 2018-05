“Condivido una posizione simile a quella di Giorgia, oggi decideremo. Non si va a un matrimonio senza essere invitati”. Sono le parole di Guido Crosetto, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia, arrivando alla Camera dove è prevista una riunione FdI. “Io ministro in pectore della Difesa? Se non entra il mio partito in maggioranza io non sarò una persona che si vende per ricoprire un ruolo istituzionale” ha aggiunto.