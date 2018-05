Giorgia Meloni ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 a proposito dell’invito di Matteo Salvini di entrare nel governo ha commentato: “Ho letto che gli farebbe piacere che Fratelli d’Italia entrasse nel governo, ma mi corre l’obbligo di segnalare che questo sentimento non è stato accompagnato da gesti in questo senso. In queste settimane noi non abbiamo mai condiviso quello che veniva fatto ”