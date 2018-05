“Sta per nascere forse il peggiore governo della Repubblica, ma dobbiamo dircelo che nasce con l’auspicio se non il contributo di una parte determinante della nostra comunità”. Giuseppe Provenzano, delegato all’Assemblea Pd, è intervenuto attaccando la leadership di Matteo Renzi e chiedendo ai vertici del partito di fare una profonda autocritica della gestione degli ultimi anni. “La responsabilità non è aver fatto saltare un accordo con i 5 stelle che non aveva sottoscritto nessuno e su cui molti eravamo scettici, la responsabilità è di aver catalizzato un odio nei confronti del Pd che ha consentito a quel blocco di ottenere 17 milioni di voti. Quasi tutti alle fasce popolari”. Quindi sulla sconfitta ha aggiunto: “Peggio della sconfitta è stata la nostra reazione della sconfitta. Una totale rimozione delle sue cause a partire dalla conferenza stampa delle finte dimissioni che per fortuna oggi abbiamo acquisito irrevocabilmente, poi lo psicodramma 5 stelle sì 5 stelle no usato come una manovra diversiva e infine gli appelli all’unità, al rispetto al pluralismo da parte di chi ha compilato le liste in maniera padronale”. Infine l’attacco diretto all’ex premier: “Quando sei stato il nuovo al potere ma tutti i giovani italiani ti voltano le spalle ti vuoi chiedere perché?”