“La flat tax è tra le misure più sbagliate ed inadeguate di tutte. Veniamo da una lunga stagione durante la quale le disuguaglianze sono aumentate e la flat tax sembra annunciare che non ci sarà redistribuzione. Chi si è impoverito continuerà ad essere povero. La legge Fornero va cambiata, ma le cose che ho letto nell’accordo di governo non mi pare ridisegnino un nuovo sistema previdenziale equo. In particolare, per i giovani, il Mezzogiorno e per le donne il lavoro continua ad essere precario”. Così Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, a margine del convegno dei giovani imprenditori edili a Napoli.