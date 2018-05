“Ritardo nell’accordo M5s-Lega? Il programma è la cosa principale e sui temi ci sono ancora altri punti da rivedere. E’ meglio avere patti chiari e amicizia lunga piuttosto che andare a fare a tutti i costi un governo che non riesce a fare il cambiamento promesso ai cittadini”. Così, nel corso della trasmissione Tagadà (La7), il deputato del M5S, Stefano Buffagni, risponde all’inviata Francesca Martelli a proposito dello stallo nell’accordo tra i 5 Stelle e la Lega. E aggiunge: “Il tema dell’immigrazione? Il punto è come risolverla, perché un conto è raccontare le favole, un altro è intervenire in maniera realistica. E’ finita la campagna elettorale e ora la gente si aspetta da noi cose concrete”.

Dopo alcuni minuti il parlamentare pentastellato chiede di andare e aggiunge: “Ci pagano per lavorare”. E insorgono Nunzia De Girolamo di Forza Italia e il deputato Pd, Andrea Romano. La prima commenta: “Lavorare?”. “Quale lavoro?”, si accoda, ridendo, Romano. “Scusi, che lavoro fa? Redige il contratto di governo?” rincara De Girolamo: “Il Parlamento non sta lavorando. Sarà molto bravo con la punteggiatura“. Buffagni, a fine collegamento, risponde: “Io sono anche in commissione speciale (per l’esame di atti del governo, ndr) che sta lavorando, cioè faccio parte di quella piccola parte di Parlamento che lavora. Quindi, è inutile fare battute fuori luogo”