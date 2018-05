In una registrazione inserita nell'ordinanza del gip - che ieri ha ordinato i domiciliari per sei persone - l'ex paladino dell'antimafia attacca l'ex governatore che aveva appena azzerato l'ufficio stampa della Regione mandando a casa 22 giornalisti. "È proprio pazzo. Un governo si mantiene con la comunicazione". Oggi l'interrogatorio davanti al gip

L’ex governatore Rosario Crocetta era un “cretino, un coglione di dimensioni cosmiche“. Il motivo? Aveva azzerato l’ufficio stampa della Regione Siciliana. E questo per Antonello Montante era una follia. D’altra parte l’ex presidente di Confindustria Sicilia ci teneva molto ad avere buoni rapporti con i giornali. E per mantenerli aveva il suo metodo: inondarli di pubblicità così “non rompono i coglioni“. “È pazzesco un governo si mantiene con la comunicazione. Renzi risolve indirettamente… pirchì Renzi duna i soldi… a… ai giornali”, diceva Montante intercettato dalla procura di Caltanissetta che ieri ha ottenuto il suo arresto per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione.

L’indagine coinvolge 22 persone: rappresentano la rete che sarebbe stata costruita dall’ex paladino dell’antimafia per proteggersi dall’inchiesta ai suoi danni, nata ipotizzando il suo concorso esterno a Cosa nostra. Oggi l’ex vicepresidente nazionale di viale dell’Astronomia sarà interrogato dal gip di Caltanissetta Maria Carmela Giannazzo, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Nino Caleca, che ieri, dopo l’arresto, aveva spiegato: “Dopo 4 anni, l’indagine per concorso esterno finisce comunque con un nulla di fatto, non sono stati trovati riscontri all’iniziale ipotesi accusatoria. Vengono contestati solo singoli episodi che Montante chiarirà nelle sedi opportune”.

“Crocetta è un coglione” – L’ordinanza del gip ricopstruisce tutto l’universo legato all’imprenditore. E allega anche una intercettazione in cui l’ex numero uno di Sicindustria contesta il comportamento dell’allora governatore Crocetta che aveva azzerato l’ufficio stampa della Regione, mandando a casa 22 giornalisti. “È un cretino… un coglione di dimensioni cosmiche… è proprio un pazzo”, dice Montante, parlando mentre è in auto con Mariella Lo Bello, assessore nel governo regionale, e con Mariagrazia Brandara, che prenderà il posto di Alfonso Cicero (prima suo sodale e poi diventato il suo grande accusatore) alla guida dell’Irsap, l’istituto di gestione di tutte le aree industriali in Sicilia.

“Bisogna pagare i giornali. Come fa Renzi” – Le due donne concordano con l’analisi dal numero uno degli imprenditori siciliani. “È pazzesco – aggiunge Montante – un governo si mantiene con la comunicazione“. “Renzi – continua Montante – risolve indirettamente… pirchì Renzi duna i soldi ai suo… a… ai giornali”. Sostenendo che li dà attraverso “l’Eni, con le Poste, con Finmeccanica, con l’Enel… perché… sono le sue società… ci fa dare sponsorizzazioni”. Poi dice cosa farebbe lui al posto di Crocetta: “Subitu subitu… chiamassi a società a Milano… facci la sponsorizzazione…. È la norma come fanno gli americani… tutti no? Vacci, dunici due milioni e quattrocentomila euro all’anno e non rompono i coglioni… capisti? Di pubblicità no di attività”. Ma per Montante, Crocetta “non ci arriva… non c’è”.

La minaccia al carabiniere: “Ti spacco i denti” – In un’altro passaggio dell’ordinanza si parla invece di una minaccia avanzata da Montante al comandante del reparto operativo dei carabinieri di Caltanissetta dell’epoca, Letterio Romeo, anche lui indagato nella stessa inchiesta per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. “Fai attenzione a quello che fai, altrimenti ti rompo tutti i denti, hai capito?”. Secondo i magistrati nisseni, Romeo avrebbe distrutto o nascosto una relazione di servizio in cui riferiva della minaccia ricevuta da Montante nel 2010. Romeo aveva infatti trovato, durante una perquisizione dopo l’arresto di Vincenzo Arnone, capomafia a Serradifalco, alcune fotografie che ritraevano l’ex presidente di Confindustria Sicilia con Arnone con il collaboratore Dario Di Francesco. Di questa minaccia parlava un documento trovato nel 2015 in rete dalla polizia giudiziaria chiamato “La mafia dell’antimafia” (poi sparito e di cui non si è mai scoperto l’autore) che parlava del fatto con diversi particolari, spiegando che la telefonata era avvenuta il 5 maggio 2010. A confermare l’evento è stato nel 2016 il magistrato Nicolò Marino che ha detto che a parlargli della telefonata e a redigere una relazione di servizio fu proprio Romeo. Chiamato dai magistrati, Romeo ha detto di non ricordare né la telefonata di Montante né la relazione di servizio.

Gli arrestati – L’indagine della mobile ha fatto scattare gli arresti domiciliari, oltre che per Montante, anche per il colonnello Giuseppe D’Agata, ex capocentro della Dia di Palermo poi passato ai servizi segreti e da qualche tempo tornato in servizio nell’Arma, per Diego Di Simone, ex sostituto commissario della squadra mobile di Palermo, diventato responsabile della sicurezza di Montante, per Marco De Angelis, sostituto commissario, per il maggiore Ettore Orfanello, ex comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Caltanissetta e per l’imprenditore Massimo Romano, titolare della catena di supermercati “Mizzica” – Carrefour Sicilia.

La talpa in Antimafia – In un’altra intercettazione, invece, Montante si vanta di avere una talpa in commissione Antimafia che gli averebbe riferito il contenuto dell’audizione, che era stata secretata, dell’imprenditore Marco Venturi, suo ex amico e poi diventato il suo più grande accusatore. In una registrazione ambientale captata mentre lasciava l’abitazione dell’ex governatore Crocetta assieme a Linda Vancheri, all’epoca assessore regionale alle Attività produttive a lui molto vicina, sostiene di sapere cosa abbia detto Venturi all’Antimafia. “Tutte le mie domande ha fatto”, dice Montante a Vancheri, facendo intendere che poteva contare addirittura su qualcuno all’interno della commissione di palazzo San Macutio. Per il gip la frase dell’imprenditore “lascia un pò esterrefatti”. Montante concludeva la conversazione con l’assessore sostenendo che Venturi davanti ai commissari avesse fatto “mala figura“, criticando poi la decisione del presidente Rosy Bindi di dare luogo “all’attività di verifica dell’Antimafia, invece di travagliari per la mafia, contro la mafia… no”. Il riferimento è per l’indagine promossa dalla commissione parlamentare sui limiti e contraddizioni del vasto insieme che negli ultimi anni si è auto posizionato in prima fila nella lotta per la legalità. Uno di quei posti era stato occupato stabilmente da Montante e i suoi.