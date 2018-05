Cinque kamikaze, tra cui una donna accompagnata dai due figli piccoli, si sono fatti saltare in aria questa mattina in tre chiese di Surabaya, la seconda città più popolosa dell’Indonesia. Dieci i morti e almeno quaranta i feriti, secondo le ultime informazioni rilasciate dalla polizia locale. Gli attacchi hanno preso di mira una chiesa cattolica, una pentecostale e una calvinista e non sono ancora stati rivendicati, ma l’ipotesi dell’intelligence indonesiana è che siano stati organizzati dal gruppo Jemaah Ansharut Daulah (Jad), che ha giurato fedeltà all’Isis.

Come ricostruito dalle forze di polizia, il primo attentato ha colpito la chiesa cattolica di Santa Maria a Surabaya, nella regione orientale di Java. Pochi minuti dopo si sono verificate la seconda e la terza deflagrazione in altre due chiese della città. Uno degli attentatori, hanno riferito gli inquirenti ai media, era una donna velata che si è fatta saltare in aria insieme ai suoi due figli piccoli. E ci sarebbe una seconda donna fra i kamikaze, come raccontato da alcuni testimoni, ma la polizia non ha ancora confermato.

Un portavoce dell’agenzia di intelligence dell’Indonesia, il più popoloso Paese musulmano al mondo, oltre a ipotizzare il coinvolgimento dell’Isis ha aggiunto che gli attentati sono probabilmente collegati a una rivolta carceraria avvenuta pochi giorni fa vicino a Jakarta. Alcuni militanti affiliati allo Stato islamico, infatti, avevano preso in ostaggio e ucciso cinque agenti per cercare di fuggire dall’istituto penitenziario di Depok, alla periferia della Capitale. Le forze di sicurezza erano poi riuscite a sedare la ribellione.