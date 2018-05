“Non c’è bisogno di fare commenti… I provvedimenti della magistratura si rispettano e se ne prende atto. Credo che la politica debba avere il suo corso e la magistratura il suo.” così Piero Fassino, ospite al Salone del Libro di Torino, commenta la riabilitazione di Berlusconi e la sua candidabilità, e rispetto all’opposizione del PD al sempre più probabile governo Lega-M5s, dice: “Non ci sono frizioni nel PD, abbiamo scelto di fare un’opposizione molto netta giudicheremo ogni provvedimento, se ci saranno provvedimenti utili per i cittadini non saremo noi ad opporci, mentre ci opporremo a tutto ciò che rappresenti un danno per il paese e per gli italiani.”