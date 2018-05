Un’esplosione è avvenuta in un appartamento al terzo piano di un edificio nella periferia sud di Crotone. Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite. Tre di loro sono bambine di 4, 7 e 10 anni. La più piccola è stata portata in gravi condizioni all’ospedale specializzato di Bari per le ustioni riportate sul corpo. Secondo un primo esame delle forze dell’ordine, l’incidente non è stato causato da una fuga di gas.

La deflagrazione è avvenuta nella notte nel quartiere Lampanaro della città calabrese. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma per Rita Murgeri, 55 anni, e per il 43enne Saverio Romano non c’è stato niente da fare. I due sono morti sul colpo. Ferite le nipotine della coppia e la madre delle bambine, che sono state trasferite all’ospedale di Crotone. Illeso il padre.

Sul posto sono intervenuti il questore Claudio Sanfilippo e il pm di turno alla procura Alessandro Riello. Al momento le cause dell’esplosione sono ancora da accertare. Secondo i primi rilievi l’onda d’urto ha distrutto le pareti interne dell’appartamento delle vittime senza danneggiare il resto dell’edificio. I vigili del fuoco dovranno ora accertarne la staticità.