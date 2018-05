“Ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché facciano pressioni sulle autorità portoghesi per continuare a cercare Aldo e Antonio”. Rosa Cilano non vuole arrendersi e chiede alle istituzioni italiane di spingere perché i mezzi portoghesi tornino in mare a cercare suo marito, Aldo Revello, disperso dal 2 maggio nell’Atlantico tra Azzorre e Portogallo con l’amico skipper Antonio Voinea. Un appello raccolto dalla Farnesina, che in una nota diffusa domenica ha fatto sapere che “attraverso l’Ambasciata d’Italia a Lisbona sta compiendo ulteriori passi sulle autorità portoghesi affinché possano riprendere le ricerche dell’imbarcazione”.

Le ricerche erano state interrotte sabato, dopo il ritrovamento di tre giubbotti di salvataggio e di quelli che potrebbero essere resti dell’imbarcazione: “Solo tre giorni di ricerche perché sono convinti siano finiti in acqua e non possano essere sopravvissuti. Ma non è così: sono su una zattera di salvataggio” ha detto Cilano durante la conferenza stampa organizzata questa mattina a Castelnuovo Magra, nello spezzino, dove vive con le due figlie. I due velisti, in viaggio dalla Martinica, erano ripartiti il 28 aprile a bordo della loro barca, il Bright, per raggiungere Gibilterra dopo una sosta alle Azzorre, con condizioni di mare considerate buone. Intorno alle 14 del 2 maggio, l’Epirb, il trasmettitore di soccorso a bordo della barca, si era attivato per un minuto e mezzo prima di smettere di trasmettere il segnale.

Quella l’ultima notizia certa sulla posizione dei due. “Ci sono indagini in corso – ha detto Cilano – perché ovviamente ci sono dubbi su quanto possa essere successo. Verificare le rotte di altre navi penso sia una prassi”. La donna continua a sostenere la possibilità che i due si trovino sulla zattera del Bright: “Ha ami per pescare e dà la possibilità di sopravvivere a 10 persone. Continuate le ricerche, l’Italia ci aiuti. Ci sono una bimba di 4 anni e una ragazza di 17 che stanno aspettando il papà”, ha chiesto la donna.

Dalle indagini è emerso che la barca potrebbe aver urtato dei rifiuti o un container a pelo d’acqua: “Ci potrebbe magari essere la possibilità che abbiano urtato un container piuttosto che una balena. Di conseguenza a questo punto torniamo al fatto che loro sono certamente sulla zattera“, ribadisce la moglie. “Perché, anche se scontri un container, hai tutto il tempo per riuscire a tirare giù la zattera che oltretutto è in un posto accessibilissimo, accedervi e metterti in salvo. Mio marito ha sempre avuto sangue freddo nel gestire situazioni faticose e problemi. Se hanno urtato qualcosa sono su quella zattera”.

All’appello di Cilano si aggiunge quello del sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello: “Qui c’è una comunità che aspetta che Aldo torni a casa. Dobbiamo arrivare al Presidente della Repubblica perché eserciti tutte le pressioni affinché le autorità portoghesi proseguano le ricerche. Se fosse successo in Italia noi avremmo fatto di tutto per giorni per cercare uomini dispersi in mare”. Una convinzione anche della famiglia di Revello, che nei prossimi giorni ha annunciato una nuova conferenza stampa per un incontro supportato da un esperto di navigazione.