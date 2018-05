Aldo Revello e Antonio Voinea stavano tornando dalla Martinica a bordo di un 14 metri. La moglie del capitano alle autorità portoghesi: "Sono esperti, cercateli con grande impiego di forze". Trovati dei giubbotti di salvataggio, ma la Marina: "Non è confermato che appartengano a loro"

Uno skipper spezzino di 53 anni, Aldo Revello, risulta disperso, insieme ad un suo amico marinaio, Antonio Voinea, dal 2 maggio. A dare l’allarme è la moglie dello skipper, Rosa Cilano. I due erano di ritorno dalla Martinica con destinazione Spezia a bordo di una barca a vela di 14 metri, Bright. A quanto risulta la barca è dispersa nel tratto di mare compreso tra le Isole Azzorre e Gibilterra. “Chiedo che le autorità continuino a impegnarsi nelle ricerche di mio marito e di Antonio” è l’appello della moglie di Revello, 37 anni, madre di una bambina di 4. “Non riesco a capire cosa sia accaduto, l’ultimo contatto lo aveva avuto alle 0,16 del Primo Maggio. Il meteo era buono, con onda di uno-due metri e vento di 15-20 nodi a traverso. Sono marinai esperti, cercateli con grande impiego di forze”.

L’ultimo segnale, secondo il giornale portoghese Correio da Manha, è stato dato a circa 330 miglia nautiche (660 chilometri) a Est di Sao Miguel, nell’arcipelago delle Azzorre. Alle ricerche, che si svolgono in circa 300 miglia nautiche quadrate, stanno partecipando un aereo C-295 dell’Aeronautica, una corvetta della Marina, due mercantili e un peschereccio. Una fonte del Centro di ricerca e soccorso marittimo di Ponta Delgada (a Sao Miguel) ha spiegato che l’allarme è stato ricevuto mercoledì poco prima delle 14. Un segnale da “un sistema automatico che viene attivato ogni volta che c’è un contatto con l’acqua”. La fonte del Centro di ricerca ha aggiunto che “sono stati trovati tre giubbotti di salvataggio”, ma secondo la Marina “non c’è ancora conferma di appartenenza alla barca” come si legge sul sito. Finora, in ogni caso, nessuna traccia né della barca né dell’equipaggio.