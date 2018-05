Stamford Hill nel nord di Londra, durante la cerimonia religiosa ebraica del Lag Ba’omer, un cellulare esplode investendo in pieno più di trenta partecipanti. Il leader religioso prima di accendere il fuoco aveva posto sulla pira un cellulare per sottolineare quanto possa essere fuorviante l’uso degli smartphone nella società attuale. A seguito dell’esplosione la folla è fuggita in preda al panico ed alcuni sono rimasti calpestati dalla folla in fuga. Il servizio di volontariato ebraico Hatzola, accorso in aiuto delle vittime, sottolinea però di aver trattato perlopiù vittime di ustioni al volto che sono state trasportate d’urgenza in ospedale.