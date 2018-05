“Se non si mettono d’accordo per fare un governo e continuano a dare questo spettacolo forse la soluzione è andare al voto”. Risponde così ai cronisti Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a margine della mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno Maggio Libero e Pensante (segui la diretta video). “Una legge elettorale fatta dal Pd che si conclude con nuove elezioni a due mesi dal voto rischia di radere al suolo il Pd per sempre”, dice Emiliano. “Renzi vuole andare al voto ed è il caso che i miei compagni di partito lo capiscano con chiarezza”