Non sono riusciti a raggiungere il rifugio perché sorpresi da una bufera di neve. Un imprevisto che è costato la vita a 4 escursionisti e altri 5 lottano tra la vita e la morte. I nove facevano parte di un gruppo di 14 persone di nazionalità italiana, francese e tedesca che si trovava sull’Haute Route Chamonix-Zermatt, nelle Alpi Svizzere.

Gli sciatori avrebbero dovuto raggiungere il rifugio a 3157 metri di quota fra la Pigne d’Arolla e il Monte Collon. L’operazione di salvataggio è partita dopo un allarme lanciato verso le 6.30 di lunedì dal responsabile della capanna Vignettes, obiettivo del gruppo.

Impegnati sette gli elicotteri di Air Glaciers, Air Zermatt e Rega, oltre a diversi medici e guide. Ma quando i soccorsi sono arrivati in quota uno è stato trovato morto. Altri tre escursionisti sono deceduti in ospedale e cinque sono in condizioni gravissime nelle strutture mediche del Canton Vallese, Berna e Losanna. Gli altri soffrono di leggera ipotermia ma non sono in pericolo.