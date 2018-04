Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si trova a Roma in ospedale per un intervento al cuore. L’ex capo dello Stato, che ha 92 anni, ha avuto un malore nel pomeriggio, con forti dolori al petto mentre si trovava nella sua casa nel quartiere Monti, a Roma. Dopo i primi accertamenti, ne è stato deciso il trasferimento in ospedale. Ricoverato al San Camillo nel reparto di cardiologia diretto dal professor Francesco Musumeci, Napolitano sta subendo un’operazione all’aorta.