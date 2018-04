Tre anni fa Matteo Salvini “veniva quasi dal niente, se non per la Lombardia, almeno per la politica nazionale. Oggi ha portato la Lega ai risultati che sappiamo”. Chi è il leader del Carroccio e da dove viene? Alessandro Franzi e Alessandro Madron, cronisti dell’Ansa e de Ilfatto.it seguono la Lega da anni. Hanno presentato a Roma, alla Libreria del Viaggiatore, il loro libro, Matteo Salvini #ilMilitante (goWare, 2018), che dopo la prima uscita del 2015 è giunto alla sua seconda edizione. “Salvini è un personaggio anomalo”, dice Massimo Bordin durante la presentazione. “Passa dalla militanza tipicamente leghista, i banchetti e i territori, a una comunicazione politica nazionale che scopre la sua vocazione mediatica. Come dice un consigliere comunale, le spara grosse, un po’ come i Radicali. Però più cinico”