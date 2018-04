La seconda carica dello Stato sarà ricevuta in tarda mattinata. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo politico, avrà l'incarico di sondare i voleri dei partiti in vista della formazione di un eventuale governo. Alle 10 convocato il Parlamento in seduta comune

Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la formazione di un governo. Intanto alle 10 è convocato il Parlamento in seduta comune: all’ordine del giorno la votazione per l’elezione di un giudice della Corte Costituzione e la votazione per l’elezione di due componenti il Consiglio superiore della Magistratura.

E’ la seconda volta che un mandato esplorativo viene affidato a una donna, l’ultima risale al 1987 quando il presidente Francesco Cossiga incaricò Nilde Iotti, allora presidente della Camera. L’ipotesi di mandare avanti Casellati era già circolata nei giorni scorsi. La fedelissima di Silvio Berlusconi è la figura che potrebbe riuscire ad avere un confronto costruttivo dentro il centrodestra, valutando le varie opzioni e, visto il profilo istituzionale, con il Partito democratico. Diverso l’approccio con il Movimento 5 stelle. I grillini l’hanno votata come presidente del Senato, ma, lo ripetono continuamente, solo in un’ottica di accordo per far partire i lavori in Parlamento. Ovvero, non sarà certo la Casellati a convincere Luigi Di Maio e i suoi a votare per un esecutivo con dentro Forza Italia: il veto c’è ed è insormontabile per i 5 stelle.

Il mandato esplorativo alla presidente del Senato viene visto da molti anche un modo per prendere tempo. Difficile che si possa arrivare prossimamente a un’intesa, anche a causa dei veti incrociati dei partiti. Da una parte il M5s ha aperto a Lega e Pd, ma chiuso a Forza Italia. Dall’altra il Carroccio non intende mollare, almeno per il momento, Silvio Berlusconi. I grillini hanno detto che entro pochi giorni chiuderanno “uno dei due forni”. Mentre Salvini è concentrato sulle Regionali e sostiene che, se vincerà in Molise e Friuli, troverà l’accordo entro 15 giorni. Ieri il Pd ha cominciato a dare segnali di dialogo verso i 5 stelle, mostrando per la prima volta uno “scongelamento”, ma ancora è presto per parlare di intesa. I dem sono ancora spaccati all’interno, tra renziani che predicano la linea dell’opposizione a qualsiasi costo e i governisti pronti a “dare una mano a Mattarella se interpellati”.