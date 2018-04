“Sono passati oltre quaranta giorni e questo Paese ha bisogno di un governo e 5 Stelle e Centrodestra devono ancora farci capire cosa vogliono fare. Se riescono a fare un governo bene: il Pd starà all’opposizione. Se però non ci riescono, è ora che ne prendano atto e che lascino aprire una nuova fase. Qualora il Capo dello Stato dovesse indicare una figura autorevole per uscire dallo stallo, è chiaro che noi faremo la nostra parte”. Così Piero Fassino, deputato del Pd, intervistato dai cronisti in Parlamento. Dopo le parole di apertura del ministro uscente allo Sviluppo Economico Carlo Calenda, il parlamentare dem interviene e si marca dalla linea dell’opposizione a qualsiasi costo finora predicata dalla maggior parte degli esponenti del partito. Nelle ultime ore, anche in seguito al reiterato scontro tra M5s e Forza Italia, i dem hanno ricominciato a dare segnali di volontà di dialogo al M5s.