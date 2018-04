Al Quirinale sono iniziate le consultazioni bis dal capo dello Stato Sergio Mattarella, nel tentativo di risolvere lo stallo sulla formazione del governo. Per Leu si sono presentati al Colle l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, con la senatrice Loredana De Petris e il capogruppo alla Camera Federico Fornaro. “Siamo disponibili a un confronto, ma non con il centrodestra”, ha ribadito la capogruppo del Misto al Senato. “Un governo M5s-Lega? Non potremmo mai dare la fiducia a un governo dove ci sia la Lega”, ha aggiunto pure Fornaro. “Ipotesi del governo del presidente? Non esiste”, ha poi tagliato corto De Petris.