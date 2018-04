E’ iniziato il primo giro di consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. A seguire arriveranno le delegazioni dei partiti e l’ultima a essere ricevuta, giovedì 5 aprile, sarà quella del Movimento 5 stelle. Proprio il Capo politico del M5s Luigi Di Maio è stato l’unico ad aver fatto una mossa pubblica alla vigilia dei colloqui con il presidente della Repubblica: intervistato su La7 ha dichiarato che il primo interlocutore per sottoscrivere un contratto di governo è il Partito democratico, poi la Lega senza Berlusconi. All’offerta hanno già risposto negativamente sia i dem che il Carroccio, ma la partita, a telecamere spente, continua ad essere aperta su tutti i fronti.

Ore 12.37 – Il dem Anzaldi: “Di Maio pronto a tutto pur di arrivare a Palazzo Chigi”

“E’ sconcertante come Di Maio sia pronto a inventare qualsiasi balla pur di arrivare a Palazzo Chigi. Ora dice che il Movimento 5 stelle ha apprezzato l’operato dei governi Renzi e Gentiloni, ora dice che ministri come Minniti, Martina e Franceschini hanno lavorato bene, che loro non hanno mai sostenuto che sono tutti uguali e anzi il Pd sarebbe il primo interlocutore”. Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, pubblicando un video con alcune dichiarazioni degli scorsi mesi di esponenti M5s. “Come mai Di Maio queste cose le dice ora che ha bisogno dei voti Pd per fare il suo governo, mentre per l’intera legislatura hanno sempre votato contro tutti i nostri provvedimenti, ricoprendoci di insulti? Ci sono i video che li inchiodano. Di Battista a Piazzapulita sosteneva: mai un patto alla tedesca con Franceschini, il Pd è peggio di Forza Italia. Sulla questione libica, Di Maio accusava Minniti di aver fatto accordi con le organizzazioni criminali. Contro l’operato del ministro Martina hanno annunciato la presentazione di mozioni di sfiducia. E questi sono solo alcuni esempi. Di che parliamo?”.

Ore 12.20 – Forza Italia, Tajani: “Non andrò al Quirinale”

Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, intervistato da Radio anch’io su Rai Radio1, ha smentito che farà parte della delegazione che salirà al Colle il 5 aprile: “Io do una mano al partito ma domani non andrò al Quirinale. Sarà Silvio Berlusconi a guidare con i capigruppo la delegazione che incontrerà il Presidente della Repubblica”.

Ore 12,17 – Napolitano arriva al Colle

Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è arrivato al Quirinale, in auto, per le consultazioni con il Capo dello stato.

Ore 11 – Fico ha lasciato il Quirinale

È terminato dopo circa un quarto d’ora l’incontro nello studio alla Vetrata al Quirinale tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche per Fico, come per Casellati, nessuna dichiarazione all’uscita: l’esponente M5S si è solo fermato ad augurare “buon giorno e buon lavoro” ai cronisti.

Ore 10.30 – Quaranta minuti di colloquio tra il presidente della Repubblica e la presidente del Senato

E’ durato 40 minuti il colloquio tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima ad essere ascoltata dal Capo dello Stato nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Al termine la seconda carica dello Stato non ha rilasciato dichiarazioni. Ora Mattarella alle 11.30 incontrerà il presidente della Camera, Roberto Fico.