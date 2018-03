Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a in via Brianza a Rescaldina (Milano), probabilmente per un’esplosione dovuta ad una fuga di gas. Nove le persone tratte in salvo dai Vigili del Fuoco da sotto le macerie, tra cui quattro bambini. I piccoli, che non dovrebbero essere in pericolo di vita, sono stati trasportati due in codice verde, in ospedali della zona, e altri due che presentavano ustioni al volto all’ospedale Niguarda di Milano.

I più gravi sono due coniugi trasportati intubati al Niguarda con ustioni sul corpo e l’ultimo uomo estratto che è in fase di valutazione da parte dei medici. Per il momento nessuno dovrebbe essere in immediato pericolo di vita ma “è presto per scongiurare il peggio“, spiega un coordinatore dei soccorsi.

Dai primi accertamenti, il crollo sarebbe dovuto ad un cedimento strutturale in seguito a un’esplosione e, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12. Complessivamente le persone coinvolte risulterebbero essere 9, delle quali 8 venute fuori da sole o già estratte dalle macerie e trasportate in condizioni negli ospedali di Legnano (Milano), Castellanza (Varese), e al Niguarda.