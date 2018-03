CRONACA ORA PER ORA - E' il giorno delle prime votazioni in Parlamento, anche se nei primi scrutini sono previste centinaia di schede bianche dopo che è saltata l'intesa delle scorse ore

E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato sia il M5s che il Pd. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, da parte di Forza Italia e quindi del centrodestra, di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Per il momento sembra tutto fermo e saranno le trattative in Transatlantico a smuovere qualcosa nelle prossime ore. Resta ancora da capire anche cosa farà il Pd che non dà alcun segnale ufficiale. Secondo un retroscena della Stampa, tuttavia, se i nomi dei candidati restano questi la linea è quella della scheda bianca anche negli scrutini successivi e questo di fatto favorirebbe l’elezione di Romani (al Senato al quarto voto c’è il ballottaggio). A quel punto le intese Salvini-Di Maio si farebbero più difficili, anche per un governo. Ma nella minoranza si sta cercando di proporre un nome proprio, come quello di Emma Bonino, per rompere gli schemi.

10.12 – Romani: “Ormai sono un pericoloso criminale…”

“Ormai sono un pericoloso criminale…”. Scherza il senatore di Fi, Paolo Romani, con i cronisti che cercano di intercettarlo nel salone Garibaldi di Palazzo Madama per capire cosa succederà oggi per l’elezione del presidente del Senato.

10.07 – Toninelli: “No a compromessi al ribasso”

“Non scendiamo a compromessi al ribasso e non accetteremo ricatti. Non riabilitiamo Silvio Berlusconi”. Così Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, durante l’assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle.

10.05 – Di Maio: “Un Nazareno bis non lo farò mai”

“Io un Nazareno bis non lo farò mai, non porterò mai il M5S a fare una cosa del genere”. Così Luigi Di Maio, prendendo la parola all’assemblea del M5S.

10.01 – Forza Italia dà indicazione per scheda bianca

L’indicazione data da Forza Italia ai parlamentari resta quella di votare scheda bianca alle prime votazioni per eleggere i presidenti di camera e Senato. Lo si apprende da fonti Fi.

9.59 – Fiano: “Diniego M5s su Romani è un ostacolo”

“Non è una situazione semplice, mi sembra che il diniego del M5S su Romani sia un ostacolo. Noi abbiamo perso e ascoltiamo le proposte”. Lo ha detto Emanuele Fiano del Pd a SkyTg24.

9.56 – Liberi e Uguali voterà scheda bianca nei primi due scrutini

Liberi e Uguali voterà oggi scheda bianca nelle prime due votazioni per i presidenti di Camera e Senato.

9.55 – Assemblea M5s: “No alla riabilitazione di Berlusconi”

Si apre con un no forte e chiaro alla “riabilitazione di Silvio Berlusconi” l’assemblea dei deputati e senatori M5s in corso a Montecitorio. A ribadirlo è la capogruppo alla Camera Giulia Grillo, che ha aperto la riunione – dove si attende l’arrivo di Luigi Di Maio ed ha appena fatto il suo ingresso Roberto Fico – con il collega del Senato Danilo Toninelli. Dai capigruppo è arrivata la conferma di quanto già trapelato: il M5S voterà scheda bianca in tutti gli scrutini di oggi.

9.51 – Prima ressa tv? Per Razzi

La prima ressa delle tv davanti al Senato è per un ex, Antonio Razzi, che non è stato rieletto. “Se sarei…” esordisce rispondendo ad una domanda l’esponente famoso anche per il suo congiuntivo zoppicante. Razzi ammette: “Mi dispiace non esserci”, per poi aggiungere: “Con tutto il lavoro che ho fatto con la Corea del Nord, perchè i risultati ottenuti alle Olimpiadi invernali a livello diplomatico sono anche merito mio”.

9.47 – Senatori Pd: “Romani? Serve un nome condiviso”

Clima delle grandi occasioni, all’ingresso principale del Senato, dove i primi senatori giungono per la seduta inaugurale della legislatura. “Romani? Di sicuro eleggeremo un ottimo presidente del Senato” commenta la leghista Anna Bonfrisco. Accanto a lei il senatore Pd Vincenzo D’Arienzo, che sul nome di Romani glissa a sua volta: “Serve un nome condiviso, il Pd vuol essere coinvolto nella scelta”. Davanti a Palazzo Madama sono già numerose le troupe e i cronisti in attesa dei big eletti al Senato, tra cui Matteo Renzi e Matteo Salvini.

9.44 – Martina: “Groviglio si complica, ora nomi di garanzia”

“C’è una situazione di impasse conclamata, determinata da M5s e centrodestra. Il metodo di lavoro usato fin qui è chiaramente insufficiente. Nessuno si assume la responsabilità piena e invece giocano sui tatticismi, così il groviglio anziché districarsi si complica. Il Pd ha fatto bene a tenere la sua posizione: vogliamo garantire figure di garanzia e di livello”. Lo dice il reggente Pd Maurizio Martina all’assemblea dei gruppi Pd. “Chi ha vinto non ha capito l’importanza delle scelte che siamo chiamati a fare”.

9.39 – Pd, prossime riunioni domattina

“Ci aggiorneremo, probabilmente domattina”. Lo dice, a quanto si apprende, il reggente del Pd Maurizio Martina all’assemblea dei gruppi Dem. Martina spiega che probabilmente i prossimi appuntamenti, prima delle votazioni successive alla prima, saranno di deputati e senatori divisi.

9.38 – Riuniti i gruppi parlamentari del Pd

E’ iniziata intorno alle 9.30 nella sala della Lupa di Montecitorio la riunione dei gruppi Parlamentari del Pd per decidere la posizione da prendere nelle prime votazioni per i presidenti delle Camere. L’incontro è introdotto dal reggente Maurizio Martina. E’ assente Matteo Renzi, che questa mattina è atteso al Senato.

9.32 – Il Pd voterà scheda bianca nelle prime due votazioni

Il Pd voterà scheda bianca oggi, come già annunciato ieri, nelle prime due votazioni per i presidenti di Camera e Senato. A confermarlo Ettore Rosato.

9.24 – Riuniti i gruppi parlamentari M5s

E’ iniziata, a quanto si apprende, l’assemblea dei gruppi congiunti di Camera e Senato del M5S sull’elezione dei presidenti delle Camere. L’assemblea si tiene nell’Auletta dei gruppi parlamentari.

9.20 – Cecconi (ex M5s): “Rinuncia? Scritto su carta da c…”

Il deputato M5S Andrea Cecconi, rieletto a Pesaro, ha firmato la rinuncia al seggio “ma era carta da c… Avevo chiamato un’amica in corte d’appello e mi aveva detto che non valeva nulla”. Lo ha detto lo stesso Cecconi, intervistato da vari quotidiani in edicola oggi, tra cui Repubblica.

9.14 – Orlando (Pd): “Non si può restare a guardare, dobbiamo incidere”

“Non possiamo decidere noi chi è il presidente della Camera o del Senato. Ma se si apre un ragionamento tra Tizio e Caio, e pensiamo che Tizio sia per tutti più di garanzia di Caio, allora dobbiamo incidere”, osserva in un’intervista a Repubblica Andrea Orlando, convinto che il Pd sbagli se sale ‘sull’Aventinò. Un concetto ribadito in un colloquio con la Stampa: “E’ giusto che il Pd stia all’opposizione ma in questa fase non possiamo restare fermi, estranei persino alla dinamica parlamentare sulla scelta dei presidenti”.

9.13 – M5s: scheda bianca nelle prime due votazioni

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari, il M5S voterà scheda bianca nelle prime due votazioni per le presidenze delle Camere, stessa linea sia al Senato che a Montecitorio. Intanto alla spicciolata i parlamentari grillini stanno arrivando alla Camera per l’assemblea congiunta.

9.08 – Grillo su twitter: “Il tango si balla in due…”

“Il tango si balla in due. È basato sull’improvvisazione, caratterizzato da eleganza e signoria. Se non lo si balla bene si risulta sgraziati e fuori luogo. Il passo base del tango è il passo verso di sé e la…”. Così su Twitter Beppe Grillo, fondatore del M5S, postando sibillino un brano di Astor Piazzolla, Libertango. Oggi si terranno e prime votazioni per eleggere i presidenti di Camera e Senato e al momento tra pentastellati e centrodestra non sembra esserci accordo.

9.02 – Salvini: “Dobbiamo cercare nomi condivisi”

“Io non ho pretese ed è evidente che dobbiamo cercare personalità condivise per il Senato e perla Camera. Condivise nel modo più largo possibile”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Repubblica. “I nomi in realtà non li abbiamo mai fatti – afferma Salvini, riferendosi allo stallo sul nome di Romani per il Senato – Ma è chiaro che c’è una posizione dell’M5s. Tutti dovranno fare uno sforzo. Io l’ho fatto”.

9.00 – Salvini: “Comunque Io a Palazzo Chigi”

“Sono venuto qui a Viterbo lo scorso settembre per la festa di Santa Rosa. E tornerò qui il prossimo settembre da presidente del consiglio”. Mostra sicurezza il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Repubblica in apertura di prima pagina. Alla vigilia del voto sulle presidenze delle Camere conferma la sua linea: “Io non ho pretese ed è evidente che dobbiamo cercare personalità condivise per il Senato e per la Camera. Condivise nel modo più largo possibile. Non a caso alla riunione ci sono tutti, dal Pd al M5S”. Su Berlusconi dice: “Con lui va benissimo – risponde -. Ci sentiamo tutti i giorni e sa bene cosa serve. Il problema semmai sono gli altri”, “quelli di Forza Italia che gli stanno intorno. Il problema, se proprio vogliamo chiamarlo problema, è quello”.