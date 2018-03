“La ‘ndrangheta siete voi, i giornalisti”, perché a Buccinasco “io non ho mai fatto male a nessuno”. Parole del boss Rocco Papalia al fattoquotidiano.it, dopo aver annunciato di essere pronto a fare causa al Comune: vuole poter utilizzare il cortile della villa di via Nearco, dove vive con la moglie, ma che per metà gli è stata confiscata. Papalia non ha digerito l’ultima iniziativa del sindaco Rino Pruiti che oggi mercoledì 21 marzo, nel Giorno della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia, ha voluto riunire per la prima volta la Giunta comunale proprio nel cortile della villa. Un gesto simbolico, visto che nella parte di casa confiscata oggi vivono sei minori stranieri, affidati tramite il progetto Sprar e l’associazione Villa Amantea ai coniugi Daniela e Sandro. Un’iniziativa che rischia di fallire se i giovani fossero costretti a condividere il loro cortile con uno dei capi storici della ‘ndrangheta lombarda, che ha scontato ventisei anni di carcere per sequestro di persona, traffico di droga, armi e omicidio.

Dopo la sua scarcerazione, a maggio, Papalia ha preteso di poter utilizzare il cortile in comune minacciando le vie legali. Di fronte a queste richieste, a fine febbraio, il consiglio comunale di Buccinasco ha approvato all’unanimità la proposta del sindaco di trasferire i propri uffici in quello spazio, simbolo del tentativo di riscatto dai clan del comune noto come la “Platì del nord”. Una decisione a cui è seguita la delibera di giunta di mercoledì scorso, con cui si è stabilito che la Giunta comunale possa essere convocata e riunita, su decisione del sindaco, oltre che nella sede istituzionale presso la casa comunale, anche nella villa confiscata di via Nearco.

“Il cortile è in comune, poi vedremo cosa dirà la legge”, dice Papalia annunciando la causa. Sulla riunione della Giunta commenta: “Per me qua possono invitare pure il Papa”. “Io non posso rispondere di quello che dice e che fa Papalia – replica il sindaco al fattoquotidiano.it – non ci può essere confronto e dialogo, siamo su due dimensioni diverse. Io rappresento lo Stato”. Di fronte all’annuncio definitivo della causa risponde: “A Buccinasco siamo abituati a rispettare le sentenze dei tribunali anche quando non sono così comprensibili, come quella che ha portato alla scarcerazione di Papalia”. “Era stato condannato a 120 anni di carcere e oggi può parlare – conclude il primo cittadino – ma è legittimo perché lo dice una sentenza”.