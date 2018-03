“I sacchetti lanciati a De Luca? Mi sembra che fossero leggeri e che comunque siano stati scansati con grande efficacia sportiva. Io sono un non violento, ma di fronte a fatti così gravi la ribellione e la protesta sono non solo un diritto ma un dovere. È sbagliato scagliarsi contro una persona che vuole intervenire in un dibattito. Che ci sia qualcuno che protesti con modi accesi e contenuti effervescenti mi sembra normale”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris commentando la protesta messa in atto ieri da alcuni manifestanti contro De Luca