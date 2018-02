Matteo Salvini, segretario della Lega, conclude il suo comizio in piazza Duomo a Milano giurando da presidente del Consiglio sulla Costituzione italiana e sul Vangelo. “Mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, a 60 milioni di italiani, giuro di servivi con onestà e coraggio e di applicare la Costituzione italiana, da molti ignorata, rispettando gli insegnamenti contenuti in questo sacro Vangelo. Lo giurate insieme a me? Io lo giuro. Andiamo a governare”, ha detto dal palco.