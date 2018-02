La nomina di Salvatore Romeo a capo della segreteria politica di Virginia Raggi non è stata in alcun modo illecita da parte della sindaca di Roma. Lo ha stabilito il gip della capitale archiviando su richiesta della Procura l’accusa di abuso d’ufficio per “infondatezza della notizia di reato”. “Sono contenta che sia stata fatta finalmente chiarezza – ha commentato la sindaca Raggi – È stata riconosciuta la bontà e la trasparenza del mio operato”