Indonesia, il vulcano Sinabung, uno dei tre attivi sull’isola, erutta in modo violento. Una gigantesca nube piroclastica si solleva nell’atmosfera ad oltre 5000 metri per ricadere sotto forma di nubi roventi lungo le sue pendici. Fortunatamente non sono state registrate vittime o feriti, ma le eruzioni degli ultimi anni hanno costretto circa trentamila persone a lasciare le abitazioni in prossimità delle pendici.