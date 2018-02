“È crollata una parte di strada, la prima cosa che faremo è accertare le responsabilità perché ovviamente il responsabile dovrà pagare. Fortunatamente non ci sono feriti, sono state evacuate precauzionalmente le due palazzine che si affacciano su quest’area. Sono iniziate le indagini da parte dei vigili del fuoco per capire se le palazzine sono agibili o meno, abbiamo attivato comunque il protocollo ‘hotel solidali’ perché nel caso gli abitanti non potessero rientrare a casa questa notte saranno comunque ospitati”. È quanto ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi facendo un sopralluogo in via Livio Andronico, dove questo pomeriggio è crollata una parte di strada risucchiando con sé alcune auto