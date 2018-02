“Quando Luigi Di Maio nei prossimi giorni comunicherà la squadra di Governo io non ne farò parte”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a margine di un comizio elettorale organizzato ad Aosta a sostegno dei candidati alle elezioni politiche del Movimento 5 Stelle. “Berlusconi? Lancia certi messaggi, parla di Ponte dello stretto, sta parlando direttamente alla Mafia, parla a una parte di Paese che evidentemente pensa che l’illegalità possa essere la soluzione” ha aggiunto. “L’esempio di illegalità viene dall’alto e per quanto mi riguarda questo paese si rimette in sesto soltanto con principi di legalità. I condoni tombali fanno comodo a Berlusconi e agli gli uomini come lui”.