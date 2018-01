La Senna continua a crescere, con il picco atteso per domani sera, ma la situazione migliora a Parigi. Lo ha riferito Vigicrues, il servizio francese di monitoraggio della piena dei fiumi, secondo cui se ieri il picco della Senna era previsto tra i 5,8 ed i 6 metri, oggi la previsione è stata indicata in 5,9 metri, un livello che sarà raggiunto non prima di domani sera. Secondo le autorità, la Senna sta aumentando in maniera più lenta di quanto era stato previsto.