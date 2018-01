Per completare gli accertamenti tecnici, appena gli investigatori consegneranno una prima relazione sull'incidente, la procura di Milano - che indaga per disastro colposo - iscriverà i primi nomi nel registro degli indagati. Il rettore del Politecnico: "L'analisi metallografica del pezzo di rotaia dirà la verità"

Si riparte da lì, dal “punto zero”, come lo hanno ribattezzato gli investigatori del Nucleo operativo incidenti ferroviari. Per la terza volta in ventiquattr’ore, i poliziotti e i magistrati coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano sono tornati sulle rotaie vicino a Pioltello, alle porte di Milano, dove giovedì alle 6.57 il treno regionale Cremona-Milano di Trenord ha iniziato a sbandare finendo la sua corsa oltre un chilometro dopo contro un palo elettrico uccidendo 3 persone e ferendo quasi un centinaio.

Hanno ricontrollato tutto per trovare conferme alla prima ipotesi che si è subito fatta largo ieri: l’incidente ferroviario è stato provocato dal distacco di 23 centimetri di rotaia sopra un giunto, il punto più “delicato” e “stressato” dal passaggio dei convogli (in quella zona sono più di 500 al giorno). L’ultima volta era stato controllato lo scorso 11 gennaio dal treno diagnostico Archimede. Secondo Rete ferroviaria italiana, non aveva segnalato alcuna anomalia. Eppure, come conferma la stessa Rfi, accanto al binario dove tutto ha avuto inizio era già pronta una rotaia nuova. “Sostituzione programmata, può capire che i giunti si degradino improvvisamente”, dice una fonte di Rete ferroviaria.

Ma oltre a quella lastra mancante che bisognerà capire se è stata la causa oppure è una conseguenza dello “svio”, il giunto – secondo il parere di un esperto installatore interpellato dal Fatto.it – presenta altri segni di “degrado” anche sulla rotaia più lontana e nella “massicciaia” sotto la parte di acciaio. Gli esperti del Noif e i due periti nominati dalla procura troveranno conferme o smentite nei documenti che giovedì pomeriggio sono stati acquisiti e sequestrati negli uffici di Rfi. La manutenzione ha rispettato i tempi come sostiene la società del Gruppo Ferrovie dello Stato? Oppure l’usura di quel giunto è stata sottovalutata?

Per completare gli accertamenti tecnici, appena gli investigatori consegneranno una prima relazione sull’incidente, la procura di Milano – che indaga per disastro colposo – iscriverà i vertici di Rfi e probabilmente anche di Trenord nel registro degli indagati per permettere ai difensori di partecipare alle operazioni irripetibili. Tra questi, come ha spiegato il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, potrebbe esserci l’analisi metallografica del pezzo di rotaia distaccatosi. Attraverso quell’analisi, “una sorta di radiografia del metallo”, spiega il rettore che è professore di Meccanica applicata delle macchine, si otterranno “elementi oggettivi” per comprendere “la reale dinamica dell’incidente”.

Con questa tecnica, continua l’ingegnere, che rassicura sulla “sicurezza” delle rete italiana, “si può comprendere se si tratta di una rottura di schianto, cioè all’improvviso sotto una pressione il metallo si è rotto, oppure se si tratta di una rottura iniziata nel tempo“. Dall’analisi, prosegue il numero uno del Politecnico di Milano, “si comprenderà anche se il materiale non era adeguato, se c’era cioè un problema di progettazione, un problema di materiale in sé, un problema di assemblaggio o un problema di manutenzione”.