Una scossa di magnitudo 7.9 della scala Richter si è verificata in mare nel Golfo dell’Alaska. La terra ha tremato intorno alle 10.30 a circa 280 chilometri a sud-est di Kodiak, ad una profondità di 10 km.

Lo riferisce l’istituto geologico americano, Us Geological Survey. Dopo il sisma è partita l’allerta tsunami, in particolare per le coste dell’Alaska e del Canada. In allarme “moderato” anche l’intera costa occidentale degli Stati Uniti fino alle Hawaii.

Le autorità dell’isola di Kodiak hanno invitato gli abitanti a lasciare le zone costiere, dove potrebbero verificarsi inondazioni e forti correnti che costituirebbero un rischio per le imbarcazioni. Diversi tweet di abitanti della cittadina rilanciato il suono delle sirene che invitano le persone ad abbandonare le case e postano video delle lunghe code di auto incolonnate durante le operazioni di evacuazione.