Clèment Lanot, video reporter freelance, stava filmando a Parigi la “Marche pour la vie” (Marcia per la vita), indetta per protestare contro la procreazione medicalmente assistita (PMA) e l’eutanasia, bruscamente interrotta dall’irruzione di alcune militanti Femen.

Le attiviste, rigorosamente a seno nudo e con dei secchi in mano, hanno invocato “carità cristiana per le lesbiche“, chiedendo ai presenti “donazioni di sperma per le lesbiche”. Ma il servizio di sicurezza è intervenuto in modo deciso per fermare le ragazze e allontanarle. Talmente deciso che a pagarne le conseguenze è stato lo stesso reporter che si è visto rompere la macchina fotografica durante le riprese