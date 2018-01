“Abbiamo presentato il simbolo della prima forza politica del Paese, vogliamo andare al governo, andremo al governo”. A rivendicarlo è il candidato premier del M5s Luigi Di Maio, all’uscita dal Viminale, dove ha depositato il nuovo logo pentastellato, insieme a Davide Casaleggio e Beppe Grillo. Un contrassegno che ora è rappresentativo della terza associazione, con Di Maio capo politico e Grillo garante. Ai cronisti Beppe Grillo ha spiegato come il Movimento sia entrato nella sua “fase adulta”. Resto però il nodo alleanze. Non ci saranno, nemmeno col Pd: “Sono domande senza senso, è come dire che un giorno un panda può mangiare carne cruda. Noi mangiamo solo cuore di bamboo”. Per il garante esiste, di fatto, soltanto il M5s: “Noi siamo l’unica forza politica nuova”. Sul caos parlamentarie, invece, ha ammesso la possibilità di errori, dopo le polemiche nate per l’esclusione di diversi candidati, compresi parlamentari uscenti: “Se ci sono errori recupereremo”, ha spiegato al Fatto.it.