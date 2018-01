Assolti perché il fatto non sussiste: è la sentenza del giudice del tribunale di Siena Alessio Innocenti al processo che vedeva imputati Antonella Tognazzi, vedova dell’ex capo comunicazione di Mps David Rossi, e Davide Vecchi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, accusati di violazione della privacy per la pubblicazione, sul giornale, di uno scambio mail tra Rossi e l’ex ad di Mps Fabrizio Viola avvenuto pochi giorni prima della morte dell’ex capo comunicazione. Il pm del tribunale di Siena Serena Menicucci aveva chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione per Vecchi e 6 mesi per Tognazzi.

“Il processo era surreale, per fortuna il giudice sa cosa significa diritto di informazione e libertà di stampa” ha commentato Vecchi. “Una vittoria della libertà di stampa”, ha commentato il suo difensore, l’avvocato Luigi De Mossi. “Penso che oggi si sia affermato un principio fondamentale e cioè che il rispetto dell’art. 21 della Costituzione prevale su qualunque altra considerazione e soprattutto prevale il rispetto dei cittadini che devono sapere le notizie di cronaca e cronaca giudiziaria per quanto riguarda il lavoro che viene svolto all’interno dei tribunali”, ha aggiunto De Mossi.

Antonella Tognazzi dopo la lettura della sentenza ha pianto: “Il pianto è uno sfogo dato da tanta rabbia repressa in questi due anni perché sapevo benissimo di non aver fatto niente e anzi, di essermi sempre e solo resa disponibile per la procura e invece mi sono trovata di fronte al paradosso di difendermi da chi doveva rendermi giustizia”, ha detto ai giornalisti che le chiedevano da cosa fosse dettato il pianto.

“Sinceramente ho sempre creduto di vivere in uno Stato dove i torti vengono riparati e invece mi sono accorta che dipende da con chi hai a che fare e questa è una bruttissima cosa; la giustizia non è uguale per tutti“, ha aggiunto la vedova di David Rossi specificando di aver vissuto la vicenda processuale “come un accanimento nei miei confronti”. “Io non ho mai fatto la guerra a nessuno: ho solo fatto delle domande a cui tutt’ora aspetto una risposta”, ha concluso Tognazzi.