Il 4 marzo “potrebbero esserci due scenari per il Movimento cinque stelle. Uno è quello di aver raggiunto il 40% e, quindi, di poter governare da soli. Ma se dovessimo aver raggiunto meno, dovremo fare un appello pubblico a tutte le forze politiche presenti in Parlamento per dare un governo a questo Paese”. Lo afferma il candidato premier Cinque stelle, Luigi Di Maio, ad Aosta. “Non vogliamo restare nell’angolo – aggiunge – non vogliamo lasciare il Paese nel caos”