E’ arrivata dall’Oceano Atlantico la tempesta Eleanor che sta sferzando il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l’allerta maltempo dall’Irlanda del Nord fino all’Inghilterra e alla Scozia. Secondo la Bbc un uomo è rimasto ferito non gravemente per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles mentre si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese. Ci sono disagi ai trasporti con strade bloccate e ponti chiusi a causa delle fortissime raffiche di vento. Secondo il Met Office, l’ufficio per la meteorologia, la situazione dovrebbe comunque migliorare nelle prossime ore.