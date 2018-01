Una turista veneta di 55 anni è morta in Costiera Amalfitana (Salerno) a causa di un’onda che l’ha travolta e risucchiata in mare. La tragedia è avvenuta a Praiano. La donna – di cui ancora non è possibile rivelare l’identità in quanto si sta attendendo che i familiari vengano avvisati – si trovava in compagnia di un’altra persona e di un’altra coppia di amici. Tre di loro, compresa la vittima, sono finiti in mare; una quarta persona si è tuffata in un secondo momento nel tentativo disperato di salvarli.