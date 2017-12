Un pullman della Baltur si è ribaltato stamattina giovedì 28 dicembre sulla Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni. Il mezzo era partito da Urbino con a bordo 45 persone ed era diretto a Catania. All’improvviso si è ribaltato sul fianco sinistro. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 e ha provocato diversi feriti. Quindici persone sono state trasportate in ospedale. Tra queste anche due donne in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, della polizia di stato e dei carabinieri che, assieme ai medici del 118 e al personale dell’Anas, hanno messo in sicurezza il pullman ed estratto i passeggeri e i due autisti. Il tratto autostradale è stato chiuso per circa 40 minuti. In corso gli accertamenti per capire la dinamica dell’incidente