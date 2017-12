“Ius soli? Non abbiamo partecipato a quella che era una messa in scena politica. Si è strumentalizzato per tutta la legislatura un tema importante come lo ius soli che per noi va affrontato a livello europeo. Nessun assenteismo, abbiamo abbandonato l’aula del Senato perché quella era una messa in scena”. Una vostra priorità o no? “No. Oggi la nostra priorità è il sostegno al reddito degli italiani”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio dopo la sua visita all’associazione Pane Quotidiano.