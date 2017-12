“I sondaggi danno Forza Italia al 16,5%-17%, e io intendo portarla verso il 30%”. Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Coffee break su La7. “Il mio sogno è di vincere le elezioni e cambiare davvero l’Italia”, aggiunge. Il modello da seguire, per l’ex Cavaliere, è quello di cinque anni fa. Al termine dell’esecutivo di Mario Monti, Berlusconi fu “tirato per i capelli” da amici e sostenitori, scese di nuovo in campo e in “23 giornate di campagna elettorale” gli azzurri riuscirono a “guadagnare 10 punti”, ha spiegato.