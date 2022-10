Governo, il leghista Freni: “All’Economia un tecnico. Franco? Occhi a cuoricino per lui”. Meloni: “Io draghiana? Nessun inciucio”

La leader di Fdi: "Sulla stampa leggo cose surreali, consiglio prudenza". Renzi: "Se farà cose giuste saremo con lei. Il Pd? Con Elly Schlein è destinato a perdere, metà di loro verrà da noi". Donzelli (Fdi) apre il tema dei numeri in Parlamento: non troppi eletti potranno essere al governo se la maggioranza non vuole rischiare