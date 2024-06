La polizia israeliana rende noto che 12 persone sono state arrestate per violazioni dell’ordine pubblico nella manifestazione di ieri sera a Tel Aviv contro il governo di Benjamin Netanyahu. Tra i fermati risulta anche un fotografo del quotidiano Haaretz, rendono noto i media locali. Le persone sono scese in piazza per contestare il governo e per chiedere la liberazione degli ostaggi.