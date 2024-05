Non è stato un gesto volontario, ma un femminicidio. È la svolta arrivata nella notte sulla morte della 34enne il cui corpo era stato trovato all’alba del 29 maggio su una carreggiata dell’A4, straziato dai veicoli in transito nella zona di Vigonza, in provincia di Padova.

Inizialmente si pensava che Giada Zanola, questo il nome della vittima, si fosse gettata volontariamente dal cavalcavia dell’autostrada, ma dopo le indagini e alcune ammissioni del suo compagno, Andrea Favaro, secondo l’accusa la donna sarebbe stata spinta giù dallo stesso uomo. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Polstrada di Padova e Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova. Favaro, un 39enne, ha parlato con il pubblico ministero ed è stato poi fermato per omicidio volontario.

Secondo la ricostruzione della polizia, la tragedia si è consumata al culmine di una lite tra i due, che si trovavano sul ponte sopra l’autostrada a Vigonza, poco distante dalla loro abitazione: l’uomo avrebbe fatto precipitare la compagna da un’altezza di circa quindici metri. Alcune automobili sono riuscite a evitare il corpo, ma un camion l’ha travolta mortalmente.

La coppia ha un bambino di tre anni e, secondo le ricostruzioni, era da tempo in crisi. Favaro, dopo l’interrogatorio e il fermo, è stato condotto in carcere a Padova: parlando con il pubblico ministero e con gli investigatori, il 39enne, sul quale sono stati notati anche lividi ed escoriazioni riconducibili a pregressi episodi violenti, avrebbe ammesso il suo stato di disagio per la relazione, ormai in crisi, e la preoccupazione di non poter più vedere il figlio.

La lite, avvenuta nella notte attorno alle 3,30, e cominciata in casa, sarebbe poi proseguita anche fuori dall’abitazione della coppia che dista poco meno di un chilometro dal ponte: lì la situazione sarebbe degenerata fino alla caduta della donna.