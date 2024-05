Nuove dichiarazioni del candidato del Pd alle Europee, Marco Tarquinio, potrebbero costringere la segretaria Elly Schlein a ribadire la linea ufficiale del partito. Questa volta l’ex direttore di Avvenire entrato in politica con il Partito Democratico è finito sotto attacco dei partiti di centro per aver auspicato lo scioglimento della Nato in favore di una partnership paritaria tra Europa e Stati Uniti.

L’esponente Pd ha parlato in riferimento alle stragi commesse da Israele nei campi profughi di Gaza nelle ultime ore: “Ancora decine e decine di morti civili a Gaza e nessuno si azzardi più a chiamarli ‘danni collaterali‘. Usa e Ue fermino la guerra all’umanità di Netanyahu. O sciolgano l’alleanza con lui. La stessa cosa che dico per la guerra d’Europa. Se le alleanze non servono la pace e da difensive diventano offensive vanno sciolte. Sciogliamo la Nato. Non si può fare in un giorno, ma va fatto. Va costruita un’alleanza nuova e tra pari tra Europa e America”.

Parole che hanno provocato la reazione per primi degli esponenti di Italia Viva e Azione. Matteo Renzi su X ha commentato dicendo che “il Pd con Marco Tarquinio dice che per costruire la pace bisogna sciogliere la Nato, sconfessando l’Atlantismo degli ultimi 70 anni. Noi invece diciamo che per costruire la pace servono la Nato, l’esercito europeo, la difesa comune e una politica estera. Servono insomma gli Stati Uniti d’Europa”. Come lui anche Carlo Calenda: “Tarquinio, oltre a pensare che l’aborto sia come la pena di morte, vuole sciogliere la Nato. Il ⁦Pd cosa ne pensa? È la vostra linea ⁦Elly Schlein? Davvero vuoi mandare in Ue queste idee?”.



Il riferimento del leader di Azione è anche alle recenti dichiarazioni del giornalista secondo cui “l’aborto non è un diritto perché non si hanno diritti sulle vite degli altri”. Dichiarazioni che hanno costretto Schlein a spiegare che si trattava solo di posizioni personali e non della linea di partito. Ma su una cosa Tarquinio era stato chiaro fin da subito: “Sono contrario a cambiare la legge 194”.