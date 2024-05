Una ventina di persone provenienti dai Caivano e dai comuni limitrofi hanno inscenato una protesta pacifica per chiedere al governo di fermare gli abbattimenti delle case. La protesta ha avuto luogo all’esterno della struttura sportiva che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si appresta ad inaugurare nel comune a nord di Napoli. “È vero – ci dice una signora – abbiamo costruito senza autorizzazioni ma dovevate esserci 30\40 anni fa quando sotto promesse elettorali la classe politica ce l’ha permesso e ora invece – conclude – bisogna ripristinare la legalità buttando la povera gente fuori dalla propria casa, ci sono centinaia di famiglie in questa situazione non solo a Caivano”. Meloni oggi è in visita nell’hinterland partenopeo per inaugurare il centro sportivo ex Delphinia interamente restaurato e restituito alla collettività. “Questo era un luogo degradato – dicono i cittadini – è importantissimo che sia stato restaurato però secondo noi le priorità erano altre, una casa è più importante di una piscina comunale”.