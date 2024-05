“Eco-norme surreali volute da Bruxelles? No, grazie. Sì al buonsenso! Per più Italia e meno Europa, scegli la Lega”. Lo ha scritto su X il segretario della Lega, Matteo Salvini, pubblicando l’immagine di una persona che beve con difficoltà da una bottiglietta d’acqua a causa del tappo che resta attaccato al contenitore di plastica. A commentare in maniera ironica il post social del ministro delle Infrastrutture è il leader di Azione, Carlo Calenda, che in un video ricorda come “il 5 giugno 2019 il governo Conte-Salvini ha votato a favore di una direttiva europea che prevede che i tappi quando si aprono non cadano e quindi si disperdano nell’ambiente. Hanno votato una cosa intelligente, credo per caso, immagino, ma comunque l’hanno votata. Oggi Salvini dice che questo pone un sacco di problemi agli italiani – prosegue Calenda -, credo proprio che gli italiani si interroghino su questo problema nella vita, il loro problema non è la sanità, non sono i salari, ma è questo gesto complicatissimo da fare“. Segue una specie di video-tutorial del leader di Azione: “Una persona normale mette di lato” il tappo una volta aperta la bottiglietta “e beve. Salvini la mette in modo che questa cosa qui gli vada sul naso. Ci vuole una certa precisione – prosegue in maniera ironica -. Siccome poi non bevi tutto, perché non sei un cammello, guarda che fai, Salvini: chiudi e tappi qua, poi appoggi. Poi se hai voglia ‘ariapri’, lo rifaccio due volte perché così ci arrivi anche tu – conclude rivolgendosi al segretario della Lega -. Se vuoi te la posso fare una terza volta, però credo che con due ci arrivi anche tu. Non è molto più difficile di baciare un prosciutto“.