Show del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini che, ospite de La Zanzara (Radio24) in diretta dal Festival dell’Economia di Trento, si cala nell’atmosfera scanzonata del programma condotto da Giuseppe Cruciani e da David Parenzo, dando di sé una versione completamete inedita.

A un certo punto della trasmissione Parenzo invita il pubblico a rendere omaggio a il generale americano David Petraeus, ex direttore della Cia, capo delle forze alleate in Iraq e in Afghanistan e grande sostenitore del sostegno militare all’Ucraina. Per rendere più incisivo il suo tributo, il conduttore invita la regia a far risuonare l’inno americano guadagnandosi i fischi del pubblico del Festival.

“Ma questi sono tutti antiamericani?“, chiede Parenzo.

“E certo – commenta Tamburini, alzandosi in piedi e rivolgendosi agli spettatori che rispondono con una standing ovation – Noi siamo per la pace, costi quello che costi! Anche il pubblico di Radio24 è per la pace”.

“Ma cosa dice dottore?”, chiede Parenzo.

“In guerra si muore – continua il direttore del Sole 24, tra gli applausi degli spettatori che intonano il coro “Un direttore, c’è solo un direttore” – E noi non vogliamo morire. Andateci voi in guerra! Noi no! Noi siamo per la pace, costi quello che costi. Viva la pace!“