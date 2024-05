È ufficiale: Lancia torna nel mondo del rally. Ad annunciarlo è stato Luca Napolitano, ceo del marchio della mondo Stellantis presentando la Lancia Ypsilon HF Rally 4. “Ripartiamo dalle basi, ripartiamo dal Rally 4. Ripartiamo dai giovani piloti che cominciano la propria carriera, che sono quei giovani che saranno i professionisti di domani”, ha spiegato il numero uno della casa automobilistica. L’ultima apparizione di una macchina Lancia nel rally risale al 1991.

Sulla Lancia Ypsilon Rally 4, oltre al logo HF, tornerà a svettare anche il logo ‘Lancia Corse Hf’, la leggendaria firma delle vetture da corsa. Anche i colori, bianco e nero, riprendono quelli originali. Nonostante l’assenza negli ultimi anni, Lancia è ancora oggi il marchio più vincente di tutti i tempi nel mondo dei rally con 15 campionati del Mondo Rally, tre mondiali di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. Gli ultimi successi sono stati targati da Miki Biasion, con il titolo italiano e quello europeo nel 1983 e la doppietta mondiale nel 1988-89.

La vettura che tornerà a gareggiare è alimentata da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 cavalli. Dotato di trazione anteriore con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, il modello ad alte prestazioni si pone come soluzione ideale per il divertimento di tutti gli appassionati di rally, ma anche come serio candidato per i piloti che ambiscono alla vittoria nella categoria R4 e nei campionati a due ruote motrici.