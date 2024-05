A causa di una forte turbolenza su un volo della Qatar Airways, partito da Doha e diretto a Dublino, 12 persone – sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio – sono rimaste ferite mentre l’aereo stava sorvolando la Turchia. “Il volo Qatar Airways QR017 da Doha è atterrato in sicurezza come previsto all’aeroporto di Dublino poco prima delle 13 di oggi”, ha detto a SkyNews Graeme McQueen, responsabile delle relazioni con i media dell’operatore dell’aeroporto irlandese. “All’atterraggio, l’aereo è stato accolto dai servizi di emergenza, tra cui la polizia aeroportuale e il nostro dipartimento dei vigili del fuoco e di soccorso perché sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio hanno riportato ferite a seguite di forti turbolenze”, ha aggiunto McQuenn. Il caso non è certamente isolato. Il 20 maggio scorso, un volo della Singapore Airlines, diretto da Londra a Singapore, è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Bangkok a causa di “gravi turbolenze” che hanno causato la morte di un cittadino britannico e il ferimento di 71 passeggeri.